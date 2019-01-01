Штаб ООС: боевики на Донбассе понесли серьезные потери

Штаб ООС: боевики на Донбассе понесли серьезные потери

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

Ситуация на Донбассе стабилизировалась. За прошедшие сутки боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня, ни один военнослужащий ОС не пострадал. От начала текущих суток оккупанты огонь не открывали.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия — в районе города Авдеевка.Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства", — говорится в сообщении.

По данным разведки, 23 января 3 боевиков было уничтожено.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии соприкосновения.

Напомним, сейчас Россия сконцентрировала свои силы на Мариупольском направлении, так как Азовское море представляет особый интерес для Кремля. Москва видит возможность для дальнейшего продвижения по территории Украины, но прежде всего хочет создать сухопутный коридор в оккупированный Крым.

Как сообщал ONLINE.UA, Россия готовит диверсионно-террористический акт на Донбассе с применением химического оружия. На восток Украины уже прибыли российские специалисты по химическим, боевым и ядовитым веществ, среди которых не только российские военные, но и сотрудники ФСБ и спецслужб России.

Источник: ONLINE.UA Теги: Донбасс, ВСУ, боевики, обстрелы
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