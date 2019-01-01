Будем покупать газ у России: Меркель выступила с громким заявлением

Будем покупать газ у России: Меркель выступила с громким заявлением

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Ангела Меркель (фото — flickr.com)

Канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит покупать газ у России, однако также диверсифицировать поставки топлива. Об этом она сообщила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

"Природный газ будет играть (для Германии) все большую роль в течение нескольких десятилетий", — сказала Меркель. "Поэтому спор о том, откуда поступает газ, несколько преувеличена", — добавила она, реагируя на критику США относительно нового газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море.

По ее словам, с одной стороны, ФРГ будет продолжать получать природный газ из России и это абсолютно ясно.

"Но, конечно, мы также хотим диверсификации", — добавила она, отвергая обвинения в том, что Германия идет к большей зависимости от российского газа. — Именно поэтому мы собираемся получать сжиженный природный газ, возможно, даже из США и из других источников. Мы развиваем инфраструктуру во всех направлениях", — сказала Ангела Меркель.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина до 2025 года имеет шанс стать газовой державой, которая удовлетворяет собственные потребности и экспортирует. Он также добавил, что Германия может выгодно вложить свои инвестиции в Украину и получать энергетические ресурсы из еще одного источника.

Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, ФРГ, газ, Ангела Мерель
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