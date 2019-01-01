Порошенко встретился с Меркель: что обсуждали

Ангела Меркель та Петро Порошенко — переговори в Києві (фото — twitter.com/poroshenko)

Украинский глава Петр Порошенко обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе. Встреча состоялась в рамках участия президента в заседании Всемирного экономического форума, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Одной из основных тем разговора стала важность реализации инициативы Украины по развертыванию миротворческой миссии под эгидой ООН, что будет способствовать имплементации Минских договоренностей. Германия с 1 января 2019 года стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН", — сказано в сообщении.

Кроме того, украинский лидер поблагодарил Меркель за усилия Германии для минимизации рисков обострения Россией ситуации в акватории Черного и Азовского морей, обеспечение свободы судоходства в регионе и безусловного и немедленного освобождения украинских моряков.

Стороны также обсудили предотвращение российского вмешательства в президентские выборы в Украине и риски для энергетической безопасности ЕС.