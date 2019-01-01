В "Нафтогазе" рассказали, хватит ли Украине газа до конца зимы

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что с начала отопительного сезона в Украине сократились записи природного газа на 5 миллиардов кубометров – до 12,2 миллиарда кубометров. Это на 1,2 миллиарда кубометров меньше, чем в аналогичный период прошлого года, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Глава "Нафтогаза" уверяет, что этого вполне достаточно, чтобы "спокойно пережить зиму".
"Запасов хватит. Это наш план управления запасами и оборотным капиталом. Это все идет по плану", – уверяет Коболев.
Относительно уменьшения показателей импорта в этом году — глава "Нафтогаза" сослался на тактику компании.
"Мы заходили с рекордно высокими запасами, поэтому у нас такая тактика работы с рынками сегодня: мы стараемся покупать по меньшей цене и не покупать, когда цена высокая", – добавил Коболев.
Напомним, недавно Коболев заявил, что снижение цены на газ, которое обещают много кандидатов в президенты во время предвыборной кампании, невозможно и может закончится коллапсом всей финансовой системы Украины, когда рост курса доллара невозможно будет спрогнозировать.
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