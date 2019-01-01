Неожиданно: Трамп собственноручно написал письмо Ким Чен Ыну

Кім Чен Ин (фото — flickr.com)

Глава делегации КНДР в США и заведующий отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхол передал Ким Чен Ыну письмо от президента США Дональда Трампа, передает ONLINE.UA со ссылкой на KCNA.

Указано, что по итогам встречи Ким Чен Ын выразил удовлетворение результатами проведенных в Вашингтоне переговоров, а также определил задачи и пути для "надлежащей подготовки" ко второму саммиту США – КНДР. "Ким Ен Чхол вручил собственноручно написанное послание президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа",— сказано в сообщении. Лидер КНДР высоко оценил, что президент США Дональд Трамп уделяет большое внимание проведению второй встречи на высшем уровне, проявляет "необычные желания и решительность на пути к решению вопросов". Он также выразил "необыкновенную решимость и волю к достижению компромисса с Соединенными Штатами по ряду вопросов".

Отношения между Штатами и Северной Кореей начали ухудшаться после того, как официальный Вашингтон расширил санкции в отношении КНДР.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен провести личную встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.