"Чувствую себя очень пророссийским": известный политик шокировал откровенным признанием

"Чувствую себя очень пророссийским": известный политик шокировал откровенным признанием

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Андрюс Кубілюс (фото — flickr.com)

Кандидат на должность генерального секретаря Совета Европы, литовский депутат Андрюс Кубилюс заявил,что Парламентская ассамблея Совета Европы может заговорить о снятии санкций с России. Однако такой вопрос будут рассматривать только тогда, когда Москва исправит свои ошибки и прекратит шантажировать Европу, передает ONLINE.UA.

По его словам, организация может очень конкретно назвать условия, которые должна выполнить Россия для снятия санкций от ПАСЕ.

"В 2014 году Россия продемонстрировала, что для нее европейские ценности ничего не стоят. Следовательно, Россия должна показать, что поняла свои ошибки, будет исправляться. Только после этого Парламентская ассамблея может сделать определенные шаги навстречу РФ", – сказал Кубилюс.

При этом он отрицал, что является "антироссийским" кандидатом, как считают в Москве.

"Наоборот, я себя чувствую очень пророссийским. В том смысле, что мы имеем очень четкий интерес помочь России развиваться по демократическим правилам. Ведь для нас это вопрос нашей безопасности", – добавил он.

Кубилюс подчеркнул, что сейчас Россия шантажирует Совет Европы.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что народный депутат, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко заявила, что Россия не имеет шансов в следующем году провести через Асемблею решение относительно изменения санкционных правил.

Источник: ONLINE.UA Теги: ПАСЕ, РФ, санкции, Андрюс Кубилюс
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