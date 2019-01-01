"Россия готовится": в НАТО сообщили тревожные новости

"Россия готовится": в НАТО сообщили тревожные новости

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енсек НАТО Йенс Столтенберг (фото — flickr.com)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признался, что Североатлантический альянс обеспокоен тем, что Россия наращивает военный потенциал в регионе Черного моря. В ответ на это НАТО активизирует действия в регионе, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт организации.

Указано, что Столтенберг провел совместную пресс-конференции в Брюсселе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

"НАТО и Грузия разделяют беспокойство по поводу наращивания Россией военного потенциала в регионе Черного моря", – сказал он.

Стоит отметить, что в организации уже прибегают к конкретным действиям в ответ на угрозу.

"Мы усиливаем наше сотрудничество на море, включая обучение береговой охраны Грузии, сотрудничество между военно-морскими силами НАТО и Грузии, а также между объединенным центром морских операций Грузии и морским командованием НАТО", — сказано в сообщении.

При этом Столтенберг заявил о поддержке территориальной целостности Грузии и призвал Россию отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии и вывести оттуда своих военных.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что агрессия России в 2019 году будет все решительнее, поэтому НАТО должно быть готовым к войне, чтобы реагировать на все вызовы одновременно.

Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, НАТО, Черное море, нападение
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