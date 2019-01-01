Кабмин обратился к Порошенко с жестким требованием

Кабмин обратился к Порошенко с жестким требованием

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Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Министерство экономического развития и торговли призывает украинского президента наложить вето на закон о продлении моратория на продажу земли. Соответствующий вывод Минэкономразвития подписал первый вице-премьер Степан Кубив, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Как отмечают в ведомстве, в соответствии со статьей 41 Конституции Украины каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, а право частной собственности, в частности на земельные участки, является незыблемым.

"Еще в мае 2018 года Европейский суд по правам человека признал нарушающим права человека, постоянное продолжение в Украине моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.По оценкам Всемирного банка, когда в Украине заработает рынок земли, это создаст возможности для роста ВВП ежегодно на дополнительных 0,6-1,6%, это будет способствовать развитию сельскохозяйственного сектора и позволит ежегодно привлекать примерно 1,5 миллиарда долларов дополнительных инвестиций", — сказано в сообщении.

По подсчетам Минэкономразвития, отсутствие рынка земли в Украине ухудшает благосостояние почти 7 миллионов украинцев, которые на сегодня являются владельцами земельных паев. За аренду участков, они получают в 5 раз меньшую плату по сравнению с держателями паев в соседних странах.

Ранее ONLINE.UA сообщал, какие изменения ожидают украинцев в 2019 году.

Источник: ONLINE.UA Теги: Кабмин, мораторий, Земля, Петр Порошенко
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