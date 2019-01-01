Будете ли вы страдать от одиночества - ученые нашли ответ

Будете ли вы страдать от одиночества - ученые нашли ответ

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Фото — flickr.com

То, будет ли человек страдать от одиночества, зависит от его генов. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета (Великобритания). Результаты исследования опубликовали в научном журнале Nature Communications, передает ONLINE.UA.

Исследователи опирались на базу данных, включающую информацию о геноме почти полмиллиона человек. Они выявили участки генома, которые ассоциировались с чувством одиночества.

"Интересно, что 13 участков образуют связь с стремлением посещать бары, 6 – с желанием ходить на фитнес и 18 – с принадлежностью к разным конфессиям", — сказано в сообщении.

Кроме того, выяснилось, что есть связь между чувством одиночества и склонностью к ожирению – вероятность того или иного регулировались одними и теми же участками генома.

Напомним, ранее ученым удалось установить возраст человека, когда он чувствует, что максимально счастлив. Согласно данным исследования, таких периодов обычно в жизни два — в 23 и 69 лет.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что люди, которые имеют лишний вес, являются более счастливыми, чем стройные. Об этом по итогам своих исследований рассказали ученые Бристольского университета в Великобритании.

Источник: ONLINE.UA Теги: ученые, гены, самотність
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