В Европейском суде заявили о "замечательном сотрудничестве" с Кремлем

Председатель Европейского Суда по правам человека Гвидо Раймонди признался, что не хочет, чтобы Россия выходила из состава Совета Европы, и заявляет о "замечательном сотрудничестве" с властями страны-агрессора, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

Европейский политик подчеркнул, что, несмотря на многочисленные жалобы на РФ и значительное количество проблем относительно выполнения последней Европейской конвенции по правам человека, Европейский суд "отлично сработался" с Кремлем.

"Я надеюсь, что удастся избежать выхода РФ из Совета Европы, но это не то, что можно полностью предотвратить. Если это произойдет, это будет большой бедой для российских граждан", – отметил Раймонди.

Вместе с тем, даже если Россия выйдет из Совета Европы, она все равно должна выполнить все решения суда, в том числе принятые после выхода.

"Действие конвенции сохранится 6 месяцев после денонсации. То есть по всем делам, которые уже находятся на рассмотрении суда, а также по заявлениям, которые поступят за 6 месяцев после этого, Суд сохраняет юрисдикцию в отношении нарушений со стороны России – независимо от того, как долго продлится рассмотрение этих дел", – говорит глава Европейского суда.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что кандидат на должность генерального секретаря Совета Европы, литовский депутат Андрюс Кубилюс заявил,что Парламентская ассамблея Совета Европы может заговорить о снятии санкций с России.