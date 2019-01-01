"Сделали это без разрешения": Швеция выдвинула РФ громкие обвинения

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Вооруженные силы Швеции заявили о нарушении воздушного пространства страны российскими военными самолетами.Об этом сообщает Sveriges Radio со ссылкой на сообщения ВС Швеции, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что инцидент произошел еще 19 января, однако известно о нем стало только сейчас.

"19 января российский самолет типа Ил-20 совершил полет над Балтийским морем в сопровождении двух истребителей типа Су-27 Flanker. На юг от Карлсхамна в Блекинге (южная провинция Швеции. – ред.) самолеты РФ зашли на короткое время на шведскую территорию без разрешения", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что о нарушении воздушного пространства Вооруженные силы Швеции сообщили правительство.

Как известно, российское Минобороны ранее обнародовало видео перехвата российским истребителем Су-27 шведского самолета-разведчика "Гольфстрим" над нейтральными водами Балтийского моря у границ России. Когда произошел инцидент там не сообщают.

Как сообщал ONLINE.UA ранее в ходе миссии воздушной полиции НАТО немецкие истребители перехватили четыре российских военных самолета над Балтийским морем. Отмечается, что 21 ноября немецкие самолеты трижды поднимались с эстонской авиабазы Емари, где они дислоцировались во время участия в миссии.