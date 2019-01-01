"Сделали это без разрешения": Швеция выдвинула РФ громкие обвинения

Вооруженные силы Швеции заявили о нарушении воздушного пространства страны российскими военными самолетами.Об этом сообщает Sveriges Radio со ссылкой на сообщения ВС Швеции, передает ONLINE.UA.
Отмечается, что инцидент произошел еще 19 января, однако известно о нем стало только сейчас.
"19 января российский самолет типа
Ил-20совершил полет над Балтийским морем в сопровождении двух истребителей типа Су-27Flanker. На юг от Карлсхамна в Блекинге (южная провинция Швеции. – ред.) самолеты РФ зашли на короткое время на шведскую территорию без разрешения", — говорится в сообщении.
Как известно, российское Минобороны ранее обнародовало видео перехвата российским истребителем
Как сообщал ONLINE.UA ранее в ходе миссии воздушной полиции НАТО немецкие истребители перехватили четыре российских военных самолета над Балтийским морем. Отмечается, что 21 ноября немецкие самолеты трижды поднимались с эстонской авиабазы Емари, где они дислоцировались во время участия в миссии.