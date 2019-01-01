Будете удивлены: на каких позициях оказались Украина и РФ в рейтинге "хороших стран"

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В сети обнародовали рейтинг The Good Country Index, который учитывает 7 сфер: наука и технологии; культура; международный мир и безопасность; мировой порядок; планета и климат; процветание и равенство, здоровье и благополучие. Украина оказалась на 75 позиции по вкладу в общее благо человечества среди 153 стран, РФ заняла 41 строчку в списке, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что наша страна стала лидером по вкладу в науку и технологии (туда относят такие показатели, как количество иностранных студентов, экспорт журналов, международные публикации, Нобелевские премии и патенты).

По вкладу в культуру Украина занимает 55 позицию: здесь учитывают не только создание культурных ценностей и оказания услуг, но и свободу прессы и свободу передвижения. Также наша страна в первой половине списка по вкладу в мировой порядок: 41 место (учитывают такие показатели, как благотворительность, принятие или создание беженцев, число родившихся).За процветанием и равенством Украина на 81 позиции, по вкладу в мировое здоровье и благополучие – на 103-й , за вклад в благополучие планеты и климата – на 133 позиции.

Худший показатель нашей страны – безопасность: тут Украина на 131 ступеньке.

Первая десятка "хороших стран" выглядит так: Финляндия, Ирландия, Швеция, Германия, Дания, Швейцария, Норвегия, Франция, Испания и Канада. Соединенные Штаты Америки занимают 40-ю строчку.