iPhone может спасти во время стихийных бедствий, - Apple

Известная компания Apple считает, что iPhone смогут пригодиться для пользователей во время изменений климата и на них может вырасти спрос, передает ONLINE.UA со ссылкой на Business Insider.

Что интересно, это только один из выводов, содержащихся в отчете Apple. Его во вторник, 22 января, опубликовала CDP – некоммерческая организация, которая ежегодно собирает у компаний информацию об их влиянии на окружающую среду.

Американская компания входит в число крупных компаний, включая Walt Disney Co и Bank of America, чьи организации предоставляют аналогичные отчеты, в которых оказываются "связанные с климатом" риски и возможности, способные существенно повлиять на их бизнес.

"Apple видит немало преимуществ в своих смартфонах, которые могут оказаться полезными в случае стихийных бедствий. К примеру, их можно будет использовать как фонарики, сирены или радио. С их помощью можно найти в интернете инструкции по оказанию первой помощи", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что недавно Apple убрала из продажи iPhone SE, iPhone 6s, а также прошлогодний флагман — iPhone X. Кроме новинок iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr в продаже остались только iPhone 7 и 8.Таким образом, компания полностью перестала продавать смартфоны, оснащены 3, 5-миллиметровым звуковым разъемом для подключения наушников.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что после презентации новых смартфонов и "умных" часов акции компании Apple продемонстрировали стремительное падение.