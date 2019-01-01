"РФ готовится к наступлению": штаб ООС сообщил неутешительные новости с Донбасса

Командующий Операции Объединенных сил Сергей Наев заявил, что Россия втрое усилил разведку на Донбассе. По его мнению, РФ готовится к полномасштабному наступлению на Украину, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Новое время",
Он добавил, что существует несколько индикаторов того, что Россия готовит масштабное наступление на Украину.
"Во-первых, они (Россия — ред.) увеличили количество войск в зоне конфликта. Например, там, где было 8 тактических батальонов возле украинско-российской границы, их стало 12. И это только в моей зоне ответственности. Они также существенно увеличили количество авиации, готовой к действиям с воздушных баз по ту сторону линии фронта возле Донецка", – рассказал командующий ООС.
Кроме того, благодаря перехвату разговоров удалось выяснить, что на Донетчине и Луганщине активизировались российские диверсионно-разведывательные группы.Украинские военные обнаружили особый тип спутниковой связи. Его использует старший офицерский состав российской армии. По словам Наева, присутствие российских генералов доказывает, что происходит перегруппировка войск, а это, скорее всего, является подготовкой к наступлению.
"Разведывательные мощности увеличились втрое: больше ДРГ, больше групп перехвата, больше шпионов. Так происходит, как правило, накануне наступления", — говорит Наев.
Как сообщал ONLINE.UA, Россия готовит диверсионно-террористический акт на Донбассе с применением химического оружия.