"РФ готовится к наступлению": штаб ООС сообщил неутешительные новости с Донбасса

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Командующий Операции Объединенных сил Сергей Наев заявил, что Россия втрое усилил разведку на Донбассе. По его мнению, РФ готовится к полномасштабному наступлению на Украину, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Новое время",

Он добавил, что существует несколько индикаторов того, что Россия готовит масштабное наступление на Украину.