США срочно направили дополнительные войска в Сирию: что случилось

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Американские военные в последние дни перебросили дополнительные войска в Сирию, чтобы обеспечить безопасный выход из страны американских военнослужащих. Об этом сообщает СNN со ссылкой на свои анонимные источники, передает ONLINE.UA.

На данный момент не известно, где именно в стране размещены военные или сколько их было отправлено. Также не известно, какого рода войска были направлены. CNN предполагает, что речь может идти о пехоте.

"По словам официальных лиц, дополнительные войска необходимы для обеспечения безопасности войск и техники, которые выводятся наземным и воздушным транспортом, а также для обеспечения дополнительной безопасности на местах по мере сокращения численности войск США.Дополнительные войска могут перебрасываться в различные районы Сирии и по необходимости покидать страну и возвращаться на ее территорию", — сказано в сообщении.