США срочно направили дополнительные войска в Сирию: что случилось

Американские военные в последние дни перебросили дополнительные войска в Сирию, чтобы обеспечить безопасный выход из страны американских военнослужащих. Об этом сообщает СNN со ссылкой на свои анонимные источники, передает ONLINE.UA.
На данный момент не известно, где именно в стране размещены военные или сколько их было отправлено. Также не известно, какого рода войска были направлены. CNN предполагает, что речь может идти о пехоте.
"По словам официальных лиц, дополнительные войска необходимы для обеспечения безопасности войск и техники, которые выводятся наземным и воздушным транспортом, а также для обеспечения дополнительной безопасности на местах по мере сокращения численности войск США.Дополнительные войска могут перебрасываться в различные районы Сирии и по необходимости покидать страну и возвращаться на ее территорию", — сказано в сообщении.
Напомним, ранее Трамп заявил о победе над террористами "Исламского государства" в Сирии и сообщил о полном выводе с территории этой страны американских войск. Госсекретарь США Майк Помпео также подтверждал, что в Сирии разгромлено 99% группировки ИГ.
Но после этого стало известно, что США поставили жесткий ультиматум по Сирии. Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США не станут выводить свои войска с северо-востока Сирии, если Турция не откажется от наступления на сирийских курдов.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Турции ответили на ультиматум США. Там заявили, что Турция продолжит отложенную военную операцию против курдских бойцов на севере Сирии в случае задержки вывода американских войск из региона.