США срочно направили дополнительные войска в Сирию: что случилось

США срочно направили дополнительные войска в Сирию: что случилось

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Фото — flickr.com

Американские военные в последние дни перебросили дополнительные войска в Сирию, чтобы обеспечить безопасный выход из страны американских военнослужащих. Об этом сообщает СNN со ссылкой на свои анонимные источники, передает ONLINE.UA.

На данный момент не известно, где именно в стране размещены военные или сколько их было отправлено. Также не известно, какого рода войска были направлены. CNN предполагает, что речь может идти о пехоте.

"По словам официальных лиц, дополнительные войска необходимы для обеспечения безопасности войск и техники, которые выводятся наземным и воздушным транспортом, а также для обеспечения дополнительной безопасности на местах по мере сокращения численности войск США.Дополнительные войска могут перебрасываться в различные районы Сирии и по необходимости покидать страну и возвращаться на ее территорию", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее Трамп заявил о победе над террористами "Исламского государства" в Сирии и сообщил о полном выводе с территории этой страны американских войск. Госсекретарь США Майк Помпео также подтверждал, что в Сирии разгромлено 99% группировки ИГ.

Но после этого стало известно, что США поставили жесткий ультиматум по Сирии. Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США не станут выводить свои войска с северо-востока Сирии, если Турция не откажется от наступления на сирийских курдов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Турции ответили на ультиматум США. Там заявили, что Турция продолжит отложенную военную операцию против курдских бойцов на севере Сирии в случае задержки вывода американских войск из региона.

Источник: ONLINE.UA Теги: США, Сирия, войска, воєнні
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