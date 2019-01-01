Докатились: в России выпустили настольную игру "Наши в Солсбери"

Докатились: в России выпустили настольную игру "Наши в Солсбери"

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Олександр Петров та Руслан Боширов (фото — скріншот відео)

Российский производитель игрушек выпустил настольную игру "Наши в Солсбери", в которой игрокам предлагают посетить те же европейские города, которые посетили агенты ГРУ, обвиняемые в осуществлении атаки в Солсбери, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Guardian.

Что интересно, точкой финиша в игре является город Солсбери с изображением городского собора и двух фигур в защитных костюмах.

"В одном углу настольной доски размещен баллончик с зеленым черепом и скрещенными костями. Очевидно, это отсылка к флакону с духами, в котором, по данным британской полиции, транспортировали ядовитое вещество "Новичок". В другом углу изображены две фигуры, которые намекают на подозреваемых в нападении Анатолия Чепигу и Александра Мишкина", — сказано в сообщении.

Первые фотографии игры, попавшие в сеть, считались фейковыми. Однако вскоре репортер Reuters опубликовал фото коробки игры, что позволило предположить: игра реальная. Недавно один из создателей игры Михаил Бобер подтвердил, что в прошлом году было выпущено 5 тысяч копий, которые продавали онлайн розничным продавцам.
 
Докатились: в России выпустили настольную игру "Наши в Солсбери" (1)

Бобер также утверждает, что компания не имела целью кого-то обидеть, придумав игру про атаку в Солсбери, в которой один человек умер, еще четверо были госпитализированы.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что один из агентов ГРУ РФ, который участвовал в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, ранее воевал в Чечне и Украине. Речь идет о Руслане Боширове, настоящее имя которого Анатолий Чепига. Также не исключается, что он участвовал в операциях по вывозу из Украины экс-президента Виктора Януковича и в захвате Крыма.

Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, Солсбери, Британия, отравления, настільна гра
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