Докатились: в России выпустили настольную игру "Наши в Солсбери"

Российский производитель игрушек выпустил настольную игру "Наши в Солсбери", в которой игрокам предлагают посетить те же европейские города, которые посетили агенты ГРУ, обвиняемые в осуществлении атаки в Солсбери, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Guardian.
Что интересно, точкой финиша в игре является город Солсбери с изображением городского собора и двух фигур в защитных костюмах.
"В одном углу настольной доски размещен баллончик с зеленым черепом и скрещенными костями. Очевидно, это отсылка к флакону с духами, в котором, по данным британской полиции, транспортировали ядовитое вещество "Новичок". В другом углу изображены две фигуры, которые намекают на подозреваемых в нападении Анатолия Чепигу и Александра Мишкина", — сказано в сообщении.
Бобер также утверждает, что компания не имела целью кого-то обидеть, придумав игру про атаку в Солсбери, в которой один человек умер, еще четверо были госпитализированы.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что один из агентов ГРУ РФ, который участвовал в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, ранее воевал в Чечне и Украине. Речь идет о Руслане Боширове, настоящее имя которого Анатолий Чепига. Также не исключается, что он участвовал в операциях по вывозу из Украины экс-президента Виктора Януковича и в захвате Крыма.