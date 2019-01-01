Докатились: в России выпустили настольную игру "Наши в Солсбери"

Олександр Петров та Руслан Боширов (фото — скріншот відео)

Российский производитель игрушек выпустил настольную игру "Наши в Солсбери", в которой игрокам предлагают посетить те же европейские города, которые посетили агенты ГРУ, обвиняемые в осуществлении атаки в Солсбери, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Guardian.

Что интересно, точкой финиша в игре является город Солсбери с изображением городского собора и двух фигур в защитных костюмах.

"В одном углу настольной доски размещен баллончик с зеленым черепом и скрещенными костями. Очевидно, это отсылка к флакону с духами, в котором, по данным британской полиции, транспортировали ядовитое вещество "Новичок". В другом углу изображены две фигуры, которые намекают на подозреваемых в нападении Анатолия Чепигу и Александра Мишкина", — сказано в сообщении.

Первые фотографии игры, попавшие в сеть, считались фейковыми. Однако вскоре репортер Reuters опубликовал фото коробки игры, что позволило предположить: игра реальная. Недавно один из создателей игры Михаил Бобер подтвердил, что в прошлом году было выпущено 5 тысяч копий, которые продавали онлайн розничным продавцам.

Бобер также утверждает, что компания не имела целью кого-то обидеть, придумав игру про атаку в Солсбери, в которой один человек умер, еще четверо были госпитализированы.