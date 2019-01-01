Шокирующая сумма: сколько РФ выделила на вмешательство в выборы в Украине

Шокирующая сумма: сколько РФ выделила на вмешательство в выборы в Украине

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Фото: 24tv.ua

Председатель Службы внешней разведки Егор Божок сообщает, что власти РФ дополнительно выделили своим спецслужбам 350 миллионов долларов для реализации подрывной деятельности в Украине в 2019 году, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".

Он отметил, что на спецслужбы Российской Федерации регулярно выделяются колоссальные бюджеты, которые используются в значительной степени для реализации подрывной деятельности в Украине.

"Мы получили информацию, что Кремль приказал на этот год дополнительно выделить 350 миллионов долларов своим спецслужбам для работы по вмешательству в выборы в Украине", – сказал он.

По последним данным, эти средства будут направлены на оплату создание и распространение фейковых новостей и подкуп, организацию провокаций, протестов, внутриполитического давления на руководство государства, а также для подготовки кибератак.

"Задача, которая стоит перед всеми спецслужбами Российской Федерации, – "кто угодно, только не Порошенко". По мнению российского политикума, Порошенко единственный, с кем невозможно договориться о возвращение Украины в орбиту влияния России. Он действительно пытается ввести Украину в ряды НАТО и ЕС и имеет кремлевский ярлык "русофоба", – отметил Божок.

Как сообщал ONLINE.UA, министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что Россия получила официальное приглашение от ОБСЕ для участия российских наблюдателей в президентских выборах в Украине, которые пройдут 31 марта.

Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, Украина, Президентские выборы 2019, вмешательство
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