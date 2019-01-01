Канал Садового. Жесть, - Гриценко пожаловался на информационные атаки

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На информационные атаки пожаловался Анатолий Гриценко, председатель политической партии "Гражданская позиция" на собственной странице в социальной сети Facebook, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ИА "Украинские новости".

Глава партии запостил ссылку на сюжет программы "ВестиUA", что вышла на Телеканале 24 с кратким комментарием: "Канал Садового. Жесть!".

В течение данной программы журналисты Телеканала 24 в юмористической форме насмехаются над информацией мизерные официальные доходы Гриценко, о его связях с Виктором Балогой, о попытках политика собирать средства в социальных сетях и о вооружениях, распродавалось за время министерской деятельности Гриценко по нерыночным ценам (сюжет о Гриценко на 4 мин. 37 сек.).

Ранее политологи объясняли, что объединение Анатолия Гриценко и Андрея Садового уже не состоится, поскольку соратники Гриценко, как и он сам, реально не планируют выигрывать президентские гонки, а работают уже на парламентские выборы. Тогда как Андрей Садовый вообще зарегистрировался как кандидат в Президенты, и будет бороться за перспективы собственной партии. По мнению экспертов, у самого Гриценко проблемы с эффективностью избирательной кампании — чтобы выйти в высший политический эшелон политику стоит, прежде всего, нивелировать сомнения избирателей в своей способности быть лидером, а ему это пока не удается.