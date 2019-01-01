Канал Садового. Жесть, - Гриценко пожаловался на информационные атаки

Канал Садового. Жесть, - Гриценко пожаловался на информационные атаки

  |  Экономика   |   Читати українською
Фото з відкритих джерел

На информационные атаки пожаловался Анатолий Гриценко, председатель политической партии "Гражданская позиция" на собственной странице в социальной сети Facebook, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ИА "Украинские новости".

Глава партии запостил ссылку на сюжет программы "ВестиUA", что вышла на Телеканале 24 с кратким комментарием: "Канал Садового. Жесть!".

Канал Садового. Жесть, - Гриценко пожаловался на информационные атаки (1)

В течение данной программы журналисты Телеканала 24 в юмористической форме насмехаются над информацией мизерные официальные доходы Гриценко, о его связях с Виктором Балогой, о попытках политика собирать средства в социальных сетях и о вооружениях, распродавалось за время министерской деятельности Гриценко по нерыночным ценам (сюжет о Гриценко на 4 мин. 37 сек.).

Ранее политологи объясняли, что объединение Анатолия Гриценко и Андрея Садового уже не состоится, поскольку соратники Гриценко, как и он сам, реально не планируют выигрывать президентские гонки, а работают уже на парламентские выборы. Тогда как Андрей Садовый вообще зарегистрировался как кандидат в Президенты, и будет бороться за перспективы собственной партии. По мнению экспертов, у самого Гриценко проблемы с эффективностью избирательной кампании — чтобы выйти в высший политический эшелон политику стоит, прежде всего, нивелировать сомнения избирателей в своей способности быть лидером, а ему это пока не удается.

Источник: ІА "Українські новини" Теги: политик, інформаційна атака, социальные сети
Новости других СМИ
Шокирующая сумма: сколько РФ выделила на вмешательство в выборы в Украине
Шокирующая сумма: сколько РФ выделила на вмешат...
Разведка: Путин хочет вернуть Украину - у него есть 3 сценария
Разведка: Путин хочет вернуть Украину - у него ...
Наконец-то: ПАСЕ приняла резолюцию по Азову
Наконец-то: ПАСЕ приняла резолюцию по Азову
В Европейском суде заявили о "замечательном сотрудничестве" с Кремлем
В Европейском суде заявили о "замечательно...
"Россия готовится": в НАТО сообщили тревожные новости
"Россия готовится": в НАТО сообщили т...
В МВФ объяснили, что может повысить уровень жизни в Украине
В МВФ объяснили, что может повысить уровень жиз...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги