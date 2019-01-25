Курс валют на сегодня 25 января - доллар дорожает, евро дорожает

Курс валют на сегодня 25 января - доллар дорожает, евро дорожает

  |  Экономика   |   Читати українською

На пятницу, 25 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дорожает, евро дорожает.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 25 января цена доллара США составит 27 гривен 79 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 8 копеек больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 31 гривна 51 копейка, что в свою очередь на 2 копейки больше чем в четверг, 24 января.

В четверг, 24 января, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.95/27.88 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 31.78/31.69 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

Смотрите остальные курсы валют в Украине

Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
Новости других СМИ
"Я просто шокирован": Эрдоган жестко раскритиковал Трампа
"Я просто шокирован": Эрдоган жестко ...
"Никто уже не остановит РФ": в Польше сделали неутешительный прогноз
"Никто уже не остановит РФ": в Польше...
США активно готовятся к введению чрезвычайного положения: что случилось
США активно готовятся к введению чрезвычайного ...
"Что нам мешает ввести войска?": в России похвастались циничным планом относительно Украины
"Что нам мешает ввести войска?": в Ро...
Шокирующая сумма: сколько РФ выделила на вмешательство в выборы в Украине
Шокирующая сумма: сколько РФ выделила на вмешат...
Разведка: Путин хочет вернуть Украину - у него есть 3 сценария
Разведка: Путин хочет вернуть Украину - у него ...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Блоги