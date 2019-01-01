На Донбассе украинские бойцы нанесли мощный удар по позициям врага - оккупанты понесли потери

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Ситуация на Донбассе остается сложной, однако контролируемой. Так, в минувшие сутки, 24 января, российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня. К счастью, никто из украинских бойцов не пострадал.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы по позициям украинских защитников велись из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Водяное, поселка Гнутово, Чермалык, поселка Павлополь, города Марьинка.В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции ООС из минометов калибра 120 мм вблизи поселка Крымское", — сообщают в штабе.

Отмечается, что в результате обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений.

По данным разведки, 24 января пять оккупантов были уничтожены и один ранен.

По состоянию на 7:00 текущих суток враг огонь не открывал.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинские военные провели тактические учения с применением самоходных артиллерийских установок "Пион", которые находятся у переднего края фронта на Донбассе. Видео испытаний мощных пушек опубликовала пресс-служба штаба ООС.