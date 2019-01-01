"Что нам мешает ввести войска?": в России похвастались циничным планом относительно Украины

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В России не устают придумывать и озвучивать все новые и новые планы по "налаживанию отношений" с Украиной. На этот раз пропагандист Кремля Руслан Осташко заявил, что ничего не мешает России поступить по примеру Венесуэлы и признать президентом Украины нужного человека. Об этом он написал на своей Facebook-странице, передает ONLINE.UA.

"После признания Трампом самопровозглашенного президента Венесуэлы, что мешает нам признать любого человека президентом Украины и выстраивать с ним отношения? Ну или по его просьбе ввести войска (ну или напугать, что готовы оказать военную помощь)?", — сказано в сообщении пропагандиста. Стоит отметить, что ранее МИД РФ заявило о легитимности действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро после того, как спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Так же, российский лидер Владимир Путин выразил свою поддержку венесуэльскому диктатору. Украинский министр Павел Климкин сравнил события в Венесуэле с теми, что происходили во время Революции Достоинства в Украине.

Как сообщал ONLINE.UA, председатель Службы внешней разведки Егор Божок заявил, что власти РФ дополнительно выделили своим спецслужбам 350 миллионов долларов для реализации подрывной деятельности в Украине в 2019 году.