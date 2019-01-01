США активно готовятся к введению чрезвычайного положения: что случилось

Администрация США активно готовит для американского лидера Дональда Трампа проект декларации о введении чрезвычайного положения вдоль южной границы страны, передает ONLINE.UA со ссылкой на CNN.

Как известно, в Штатах продолжается временное прекращение работы правительства. К сожалению, 24 января законодатели вновь не смогли достичь компромисса – сенат США не поддержал законопроекты и демократов, и республиканцев о прекращении "шатдауна".

Работа правительства США частично приостановлена с 22 декабря из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе США не удалось согласовать параметры бюджета, в который президент США Дональд Трамп хочет включить средства на сооружение стены на границе с Мексикой.

"Введение чрезвычайного положения позволило бы руководителю Белого дома получить необходимые деньги на строительство стены в обход конгресса. Американский президент ранее не исключал возможности ввести в стране спецрежим, однако до сих пор так и не сделал этого", — сказано в сообщении.

В проекте декларации отмечается, что "огромное количество иностранцев, незаконно въезжающих в США каждый день, является прямой угрозой национальной безопасности и создают чрезвычайное положение в стране".

"Поэтому теперь я, Дональд Дж.Трамп, властью, предоставленной мне Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки объявляю о чрезвычайном положении на южной границе", – цитирует CNN часть документа.