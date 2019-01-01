"Никто уже не остановит РФ": в Польше сделали неутешительный прогноз

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что план по строительству газопровода "Северный
Так, польский политик ответил на слова немецкого коллеги Гайко Мааса, который накануне заявил, что даже возможные санкции США не остановят строительство газопровода.
Моравецкий предупредил Берлин о последствиях такой позиции. По его словам, как в Европейском совете, так и в других случаях, многие политики убеждены, что "Северный
Кроме того, он подчеркнул, что грустно понимать, что Германия, которая является партнером Польши в Евросоюзе, не видит этих рисков, которые являются очевидными для Варшавы.
Моравецкий ранее уже предупреждал, что после завершения строительства газопровода "Северный
Как сообщал ONLINE.UA, ранее заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсовФренсис Феннон на брифинге в Вашингтоне 10 декабря заявил, что Конгресс США рассматривает около 10 законопроектов, направленных против энергетического сектора России.