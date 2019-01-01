"Никто уже не остановит РФ": в Польше сделали неутешительный прогноз

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что план по строительству газопровода "Северный поток-2 ", который Россия прокладывает в Германию через Балтийское море в обход Украины, угрожает всей Восточной Европе, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Польское радио".

Так, польский политик ответил на слова немецкого коллеги Гайко Мааса, который накануне заявил, что даже возможные санкции США не остановят строительство газопровода.

Моравецкий предупредил Берлин о последствиях такой позиции. По его словам, как в Европейском совете, так и в других случаях, многие политики убеждены, что "Северный поток-2 " – это "опасный проект, что может дестабилизировать ситуацию на Востоке".

Кроме того, он подчеркнул, что грустно понимать, что Германия, которая является партнером Польши в Евросоюзе, не видит этих рисков, которые являются очевидными для Варшавы.

Моравецкий ранее уже предупреждал, что после завершения строительства газопровода "Северный поток-2 " ничто не остановит Россию от дальнейшей агрессии в Украине.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсовФренсис Феннон на брифинге в Вашингтоне 10 декабря заявил, что Конгресс США рассматривает около 10 законопроектов, направленных против энергетического сектора России.