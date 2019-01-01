"Я просто шокирован": Эрдоган жестко раскритиковал Трампа

Турецкий лидер Тайип Эрдоган подзвонил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, чтобы предложить ему поддержку, и сказал, что он был шокирован решением Вашингтона поддержать лидера оппозиции в качестве временного президента страны, передает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.
"Вы будете уважать результаты выборов. Заявления Трампа шокировали меня как человека, который верит в демократию", — заявил Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре 24 января.
Турецкий лидер также рассказал, что призвал Мадуро так просто не сдаваться.
"Я позвонил Мадуро на обратном пути из России. Я сказал ему очень ясно: "Никогда не допускай антидемократических событий. Подымайся", — сказал он.
Напомним, лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом, после того, как по всей стране прокатились многотысячные акции протеста против Мадуро. Гуайдо поддержали США и многие латиноамериканские страны.
Как сообщал ONLINE.UA, в России не устают придумывать и озвучивать все новые и новые планы по "налаживанию отношений" с Украиной. На этот раз пропагандист Кремля Руслан Осташко заявил, что ничего не мешает России поступить по примеру Венесуэлы и признать президентом Украины нужного человека.