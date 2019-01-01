"Я просто шокирован": Эрдоган жестко раскритиковал Трампа

Реджеп Ердоган (фото — commons.wikimedia.org)

Турецкий лидер Тайип Эрдоган подзвонил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, чтобы предложить ему поддержку, и сказал, что он был шокирован решением Вашингтона поддержать лидера оппозиции в качестве временного президента страны, передает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

"Вы будете уважать результаты выборов. Заявления Трампа шокировали меня как человека, который верит в демократию", — заявил Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре 24 января.

Турецкий лидер также рассказал, что призвал Мадуро так просто не сдаваться.

"Я позвонил Мадуро на обратном пути из России. Я сказал ему очень ясно: "Никогда не допускай антидемократических событий. Подымайся", — сказал он.

Стоит отметить, что Турция – страна с многочисленными переворотами в истории. Последняя попытка путча против Эрдогана провалилась в 2016 году. Около 250 человек были убиты.

Напомним, лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом, после того, как по всей стране прокатились многотысячные акции протеста против Мадуро. Гуайдо поддержали США и многие латиноамериканские страны.

Как сообщал ONLINE.UA, в России не устают придумывать и озвучивать все новые и новые планы по "налаживанию отношений" с Украиной. На этот раз пропагандист Кремля Руслан Осташко заявил, что ничего не мешает России поступить по примеру Венесуэлы и признать президентом Украины нужного человека.