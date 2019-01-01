США планируют усилить помощь Украине - первые подробности

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В украинском посольстве в Штатах сообщили хорошие новости: в Сенате США представлена резолюция, которая призывает к усилению военной помощи Украине и поддерживает отмену газопровода "Северный поток — 2", передает ONLINE.UA.

Отмечается, что данный документ внесли в повестку дня Конгресса почти 70 сенаторов от Республиканской и Демократической партий.

"Законодатели призывают президента США воспользоваться положениями закона о "Бюджете США на 2018 г. на нужды национальной обороны" для усиления потенциала Вооруженных Сил Украины и предоставить через соответствующие программы Государственного департамента и Пентагона дополнительную безопасную поддержку Украине, особенно с целью укрепления морских способностей предупреждать и отражать дальнейшую российскую агрессию", — сказано в сообщении.

Кроме того, американские сенаторы призвали Альянс усилить присутствие и способности Альянса в Черном море, в том числе по мониторингу ситуации на море и береговой обороны.

Отдельно законодатели призывают союзников и партнеров в Европе отказать кораблям российских ВМС в захождении в их порты для пополнения запасов и дозаправки.

Как сообщал ONLINE.UA, экс-посол США и бывший заместитель генсека НАТО Александер Вершбоу заявил, что Украина является потенциальной горячей точкой в мире и должна быть готова к тому, что Россия может начать открытую агрессию, чтобы захватить Азовское море или прибрежные территории.