ПАСЕ требует освободить украинских моряков - в России ответили

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Председатель комитета по вопросам межнациональных отношений оккупированного Крыма Юрий Гемпель заявил, что требования ПАСЕ освободить украинских военных, задержанных в Керченском проливе, нелогичные, передает ONLINE.UA со ссылкой на "РИА Новости".

"Любой гражданин, который нарушил границы Российской Федерации, безусловно, должен ответить по закону", – сказал член "крымского парламента". — Идет следствие, будет принято судебное решение. Россия сегодня действует исключительно в соответствии с требованиями международного и национального законодательства", – добавил Гемпель.

Он также цинично добавил: "чтобы оценить обстановку или хотя бы подойти объективно к этим вопросам, нужно, конечно, приехать в Крым и спросить, что говорят здесь".

"Приезжайте, посмотрите, Крым открыт для всех", – заявил Гемпель.

Как известно, 24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала Москву немедленно освободить украинских военных и обеспечить им медицинскую помощь и необходимую юридическую и консульскую помощь согласно действующих положений международного гуманитарного права – в частности, Женевских конвенций.