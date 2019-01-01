ПАСЕ требует освободить украинских моряков - в России ответили

Председатель комитета по вопросам межнациональных отношений оккупированного Крыма Юрий Гемпель заявил, что требования ПАСЕ освободить украинских военных, задержанных в Керченском проливе, нелогичные, передает ONLINE.UA со ссылкой на "РИА Новости".
"Любой гражданин, который нарушил границы Российской Федерации, безусловно, должен ответить по закону", – сказал член "крымского парламента". — Идет следствие, будет принято судебное решение. Россия сегодня действует исключительно в соответствии с требованиями международного и национального законодательства", – добавил Гемпель.
Он также цинично добавил: "чтобы оценить обстановку или хотя бы подойти объективно к этим вопросам, нужно, конечно, приехать в Крым и спросить, что говорят здесь".
"Приезжайте, посмотрите, Крым открыт для всех", – заявил Гемпель.
Напомним, вопрос о возвращении России в ПАСЕ вызывает серьезные споры в Совете Европы. Генсек СЕ выступает за возвращение российской делегации в организацию, а многие страны-члены ПАСЕ выступают против этого. В самой России продолжают ставить ультиматумы и заявляют, что вернутся в ПАСЕ только если будут сняты все ограничения с российской делегации.
9 октября 2018 года ПАСЕ на заседании сохранила все санкции против России в организации, а пророссийский проект резолюции, который помог бы России вернуться в организацию, вернули в комитет.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в России пригрозили отказаться от членства в Совете Европы.