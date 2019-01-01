Ученые наконец-то объяснили, почему одни люди не набирают вес, а другим сложно похудеть

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Люди, которые употребляют столько еды, сколько хотят и не толстеют, имеют мутации генов, которые спасают их от ожирения. Стоит отметить, что этот ген с мутациями у людей с избыточным уэсом. К такому выводу пришли британские ученые, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на журнал PLoS Genetics.

Чтобы подтвердить эту гипотезу исследователи проверили 2 тысячи образцов ДНК очень худых британцев и 2 тысячах людей с лишним весом. Кроме того, ученые проанализировали аналогичную "картину" по 10 тысяч людей с нормальным весом.

"Исследование показало, что существует 13 мелких мутаций, которые влияют на то, каким будет вес человека – низким или избыточным. Мутации в гене FTO способствуют развитию ожирения, а изменения в гене CADM2, которые связаны с работой рецепторов мозга, способствуют сохранению пониженного веса", — сказано в сообщении.

По словам ученых, в ДНК худого человека содержится меньше вредных мутаций, способствующих ожирению, поэтому его вес меньше.

Также ученые делают вывод, что небольшой вес, как и ожирение, передается по наследству.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее ученые из Великобритании пришли к выводу, что вещества, которые содержатся в обычной капусте, защищают человека от появления у него рака прямой и толстой кишки. Это подтверждают результаты исследования Института Фрэнсиса Крика в Лондоне.