Известно, где и когда выдвинут Порошенко в президенты

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

29 января в Международном выставочном центре в Киеве состоится выдвижение в президенты Петра Порошенко. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники, передает ONLINE.UA.

Прогнозируется, что там должны быть не только депутаты БПП, но и все члены правительства (Владимир Гройсман в том числе), которые представляют эту политическую силу, и мэр Киева Виталий Кличко.

По предварительным данным, это будет не съезд партии, Порошенко пойдет как самовыдвиженец.

Отметим, что ранее Порошенко заявил, что Россия тщательно готовилась к украинским президентским выборам в 2019 году. Так, главной целью РФ остается проведение своих кандидатов к власти в Украине.