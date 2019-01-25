Известно, где и когда выдвинут Порошенко в президенты

Известно, где и когда выдвинут Порошенко в президенты

  |  Украина   |   Читати українською
Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

29 января в Международном выставочном центре в Киеве состоится выдвижение в президенты Петра Порошенко. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники, передает ONLINE.UA.

Прогнозируется, что там должны быть не только депутаты БПП, но и все члены правительства (Владимир Гройсман в том числе), которые представляют эту политическую силу, и мэр Киева Виталий Кличко.

По предварительным данным, это будет не съезд партии, Порошенко пойдет как самовыдвиженец.

Отметим, что ранее Порошенко заявил, что Россия тщательно готовилась к украинским президентским выборам в 2019 году. Так, главной целью РФ остается проведение своих кандидатов к власти в Украине.

"Украинская армия в течение последних лет качественно укрепилась, и осознавая, что любая дальнейшая попытка военного вторжения закончится плачевно для оккупантов, в Кремле основную ставку сегодня делают на подрыв Украины изнутри. 2019 год с этой точки зрения будет определяющим. В Кремле к нему готовились тщательно и долго. Что планируют в Москве не является секретом. Собственно, руководство России этого особо и не скрывает – провести на президентских и парламентских выборах в Украине подконтрольную себе власть", — говорит Порошенко.

Он добавил, что цель этих действий вполне понятна: Россия хочет остановить демократическое развитие Украины.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия является непредсказуемой в своих агрессивных действиях и может атаковать в любом месте, например, страны Балтии, или защищать оружием "Северный поток-2".

Источник: Українська правда Теги: Украина, Президентские выборы 2019, Петр Порошенко
Новости других СМИ
Боевики обстреляли авто украинских бойцов - есть погибшие и раненые
Боевики обстреляли авто украинских бойцов - ест...
Жириновского заподозрили в посягательстве на Украину
Жириновского заподозрили в посягательстве на Ук...
ПАСЕ требует освободить украинских моряков - в России ответили
ПАСЕ требует освободить украинских моряков - в ...
США планируют усилить помощь Украине - первые подробности
США планируют усилить помощь Украине - первые п...
"Я просто шокирован": Эрдоган жестко раскритиковал Трампа
"Я просто шокирован": Эрдоган жестко ...
"Никто уже не остановит РФ": в Польше сделали неутешительный прогноз
"Никто уже не остановит РФ": в Польше...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи