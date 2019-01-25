Известно, где и когда выдвинут Порошенко в президенты

29 января в Международном выставочном центре в Киеве состоится выдвижение в президенты Петра Порошенко. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники, передает ONLINE.UA.
Прогнозируется, что там должны быть не только депутаты БПП, но и все члены правительства (Владимир Гройсман в том числе), которые представляют эту политическую силу, и мэр Киева Виталий Кличко.
По предварительным данным, это будет не съезд партии, Порошенко пойдет как самовыдвиженец.
Отметим, что ранее Порошенко заявил, что Россия тщательно готовилась к украинским президентским выборам в 2019 году. Так, главной целью РФ остается проведение своих кандидатов к власти в Украине.
"Украинская армия в течение последних лет качественно укрепилась, и осознавая, что любая дальнейшая попытка военного вторжения закончится плачевно для оккупантов, в Кремле основную ставку сегодня делают на подрыв Украины изнутри. 2019 год с этой точки зрения будет определяющим. В Кремле к нему готовились тщательно и долго. Что планируют в Москве не является секретом. Собственно, руководство России этого особо и не скрывает – провести на президентских и парламентских выборах в Украине подконтрольную себе власть", — говорит Порошенко.
Он добавил, что цель этих действий вполне понятна: Россия хочет остановить демократическое развитие Украины.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия является непредсказуемой в своих агрессивных действиях и может атаковать в любом месте, например, страны Балтии, или защищать оружием "Северный