Автор "50 оттенков серого" подготовила для фанатов неожиданный сюрприз

Автор "50 оттенков серого" подготовила для фанатов неожиданный сюрприз

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Фото: flickr.com

Всемирно известная писательница Эрика Леонард Джеймс, автор эротического бестселлера "Пятьдесят оттенков серого" (Fifty Shades of Grey), вскоре выпустит новый роман. Женщина призналась, что это будет новая сказка для взрослых, которые живут рядом с нами, а главной героиней станет девушка — прототип современной Золушки.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Today.

По мнению писательницы, новая книга имеет все шансы повторить успех предыдущей.

"Джеймс рассказала про новый эротический роман, который увидит свет весной 2019 года. Женщина открыла секрет, что книга будет иметь название "Мистер" (The Mister) и в ней будет рассказываться о девушке с прототипом Золушки. Она уверяет, что ее новое творение откроет для поклонников эротических картин, в частности "Пятьдесят оттенков серого" (Fifty Shades of Grey), обновленную сказку для взрослых", — сказано в сообщении.

Автор рассказала, что события разворачиваются сразу в трех местах: в Лондоне, Корнуолле и Восточной Европе. В центре сюжета — аристократический молодой парень Максим Тревельян, который является коренным англичанином, и девушка Алесия Демачи, которая приезжает в Лондон, чтобы оставить позади свое опасное прошлое.

Автор "50 оттенков серого" подготовила для фанатов неожиданный сюрприз (1)

Первые экземпляры романа можно будет приобрести за 17 долларов 16 апреля 2019 года.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее известный актер и музыкант Джастин Тимберлейк написал автобиографическую книгу, в которой поделился своими секретами, воспоминаниями и переживаниями. 

Источник: ONLINE.UA Теги: Еріка Леонард Джеймс, П'ятдесят відтінків сірого, книга, роман
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