Автор "50 оттенков серого" подготовила для фанатов неожиданный сюрприз

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Всемирно известная писательница Эрика Леонард Джеймс, автор эротического бестселлера "Пятьдесят оттенков серого" (Fifty Shades of Grey), вскоре выпустит новый роман. Женщина призналась, что это будет новая сказка для взрослых, которые живут рядом с нами, а главной героиней станет девушка — прототип современной Золушки.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Today.