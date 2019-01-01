Жириновского заподозрили в посягательстве на Украину

Жириновского заподозрили в посягательстве на Украину

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Володимир Жириновський (фото — скриншот відео)

Генпрокуратура составила новое подозрение депутату Госдумы России Владимиру Жириновскому – в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу украинского ведомства.

Указано, что одиозный российский политик, находясь на территории России, 20 февраля 2014 года в прямом эфире одного из телеканалов и 23 февраля 2014 года во время митинга публично призвал присоединить территории АР Крым и юго-восточных областей Украины к РФ. А уже 28 февраля 2014 года, находясь на территории Украины – в городах Симферополь и Севастополь, – Жириновский подстрекал жителей и чиновников совершить действия для незаконного изменения границ территории и государственной границы Украины.

"Кроме того, установлено, что Жириновский обращался к послу Польши с призывом провести на западе Украины "референдумы", как тот, что сепаратисты провели в Крыму, о передаче отдельных областей Украины в состав Польши. Также Жириновский голосовал за принятие законов РФ о включении Крыма и Севастополя в Россию", — сказано в сообщении.

Инкриминируемое Жириновскому преступление предусматривает возможность его заочного осуждения в Украине на срок от 7 до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее российский депутат, лидер ЛДПР Владимир Жириновский на акции против повышения пенсионного возраста, которая проходила в Москве, ударил митингующего. Позже скандальный политик прокомментировал свой поступок и назвал избитого им человека провокатором.

Источник: ONLINE.UA Теги: Владимир Жириновский, ГПУ, Украина, РФ
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