Сервисы Microsoft работают со сбоями по всему миру: что произошло

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По всему мира произошли масштабные сбои в работе сервисов Microsoft . В частности, проблемы происходят в работе почтовых сервисов Outlook и Exchange, а также в файловом хостинге Onedrive, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на данные портала Downdetector.

Отмечается, что с проблемами столкнулись пользователи во Франции, Бельгии, Нидерландах, Финляндии, Эстонии и Великобритании. Также частично зафиксирован сбой в Австрии, Венгрии, Чехии, Польши, Италии, Швеции, Норвегии и Греции. Что касается Украины, то некоторые проблемы с Office 365 возникли в Киеве.