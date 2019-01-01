Боевики обстреляли авто украинских бойцов - есть погибшие и раненые

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25 января на Луганском направлении боевики обстреляли автомобиль украинских военных, в результате чего один солдат погиб, четверо получили ранения. Тревожные новости из Донбасса сообщил пресс-центр штаба ООС, передает ONLINE.UA.

"Утром, в районе населенного пункта Катериновка, что на Луганском направлении, российско-оккупационные войска коварно обстреляли из ПТРК автомобиль украинских защитников, в результате чего один военнослужащий погиб, четверо получили ранения", — отметили в ведомстве.

Указано, что в ответ украинские военные применили огневые средства и нанесли противнику ответный удар.

Напомним, за прошедшие сутки, 24 января, российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня. К счастью, никто из украинских бойцов не пострадал. Пять оккупантов были уничтожены и один ранен.

Благодаря перехвату разговоров ВСУ удалось выяснить, что на Донетчине и Луганщине активизировались российские диверсионно-разведывательные группы.Украинские военные обнаружили особый тип спутниковой связи. Его использует старший офицерский состав российской армии. Присутствие российских генералов доказывает, что происходит перегруппировка войск, а это, скорее всего, является подготовкой к наступлению.

Как сообщал ONLINE.UA, Россия готовит диверсионно-террористический акт на Донбассе с применением химического оружия.