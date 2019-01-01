"ПАСЕ сделала контрольный в Россию": пришли хорошие новости с ЕС

Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за годовой отчет Мониторингового комитета Ассамблеи, в котором осудила отсутствие прогресса в вопросе освобождения незаконно удерживаемых в России украинцев. Об этом сообщил руководитель украинской делегации Владимир Арьев, передает ONLINE.UA.

"Вечером ПАСЕ сделала контрольный в Россию: проголосовала еще один доклад – годовой отчет мониторингового комитета. Требования: выполнить все резолюции Ассамблеи относительно военной агрессии против Украины, повтор требования освободить захваченные в Керченском проливе корабли и экипаж и прекратить препятствовать свободному судоходству", — написал дипломат.

Отмечается, что ассамблея осудила отсутствие прогресса в вопросе освобождения украинцев, незаконно аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса и выразила в этом контексте мощную поддержку территориальной целостности Украины.