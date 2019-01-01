"ПАСЕ сделала контрольный в Россию": пришли хорошие новости с ЕС

"ПАСЕ сделала контрольный в Россию": пришли хорошие новости с ЕС

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Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за годовой отчет Мониторингового комитета Ассамблеи, в котором осудила отсутствие прогресса в вопросе освобождения незаконно удерживаемых в России украинцев. Об этом сообщил руководитель украинской делегации Владимир Арьев, передает ONLINE.UA.

"Вечером ПАСЕ сделала контрольный в Россию: проголосовала еще один доклад – годовой отчет мониторингового комитета. Требования: выполнить все резолюции Ассамблеи относительно военной агрессии против Украины, повтор требования освободить захваченные в Керченском проливе корабли и экипаж и прекратить препятствовать свободному судоходству", — написал дипломат.

Отмечается, что ассамблея осудила отсутствие прогресса в вопросе освобождения украинцев, незаконно аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса и выразила в этом контексте мощную поддержку территориальной целостности Украины.

"Я не помню, чтобы на ту же тему ПАСЕ одинаково высказывалась дважды в течение остальной части сессии. А тут дважды за день! Итак, отработали хорошо. Даже российскую провокаторшу подсылали для подчеркивания важности событий. Теперь можно и домой", – добавил Арьев.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Парламентская ассамблея Совета Европы 24 января приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России. Отмечается, что резолюцию поддержали 103 голосами.
 
Источник: ONLINE.UA Теги: ПАСЕ, РФ, Украина, голосование
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