"ПАСЕ сделала контрольный в Россию": пришли хорошие новости с ЕС

Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за годовой отчет Мониторингового комитета Ассамблеи, в котором осудила отсутствие прогресса в вопросе освобождения незаконно удерживаемых в России украинцев. Об этом сообщил руководитель украинской делегации Владимир Арьев, передает ONLINE.UA.
"Вечером ПАСЕ сделала контрольный в Россию: проголосовала еще один доклад – годовой отчет мониторингового комитета. Требования: выполнить все резолюции Ассамблеи относительно военной агрессии против Украины, повтор требования освободить захваченные в Керченском проливе корабли и экипаж и прекратить препятствовать свободному судоходству", — написал дипломат.
Отмечается, что ассамблея осудила отсутствие прогресса в вопросе освобождения украинцев, незаконно аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса и выразила в этом контексте мощную поддержку территориальной целостности Украины.
"Я не помню, чтобы на ту же тему ПАСЕ одинаково высказывалась дважды в течение остальной части сессии. А тут дважды за день! Итак, отработали хорошо. Даже российскую провокаторшу подсылали для подчеркивания важности событий. Теперь можно и домой", – добавил Арьев.