Я призываю всех к интеллектуальной дискуссии, чтобы делать системные изменения, - Тимошенко

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К совместной интеллектуальной дискуссии для проведения глубинных системных изменений в Украине после президентских выборов призвала Юлия Тимошенко в четверг, 24 января, во время выступления на Украинском завтраке в Давосе (Швейцария), сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Obozrevatel.ua.

"Фрагментарные изменения, которые пытались провести последние четыре года, не принесли успеха. У нас были созданы новые органы, в том числе антикоррупционные, но они были поглощены старой системе", – подчеркнула она.

Лидер партии заявила, что верит исключительно в глубокие системные изменения, и именно сейчас в Украине настало время для таких изменений. "Поэтому мы собрали команду интеллектуалов. Мы вместе пытаемся разработать модель новой Украины после президентских выборов", – отметила политик.

"Я верю, что после президентских выборов, приняв Новую Конституцию, приняв программу новых экономических изменений, мы сможем системно изменить Украину. И в результате получить успешную страну, которая правильно функционирует. Я призываю всех к интеллектуальной дискуссии, чтобы делать системные изменения в стране, а не ждать каждый раз доброго царя", – подытожила она.

Напомним, 24-25 января Тимошенко и заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель Комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря принимают участие в мероприятиях Всемирного экономического форума, который проходит в швейцарском городе Давос. Планируется участие Тимошенко в ряде двусторонних встреч с мировыми лидерами, чиновниками и политиками.

Всемирный экономический форум (The World Economic Forum) — это швейцарская неправительственная организация, известная тем, что ежегодно в январе-феврале проводит встречи в Давосе. На событие приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, эксперты, журналисты. Они обсуждают наиболее острые мировые проблемы, включая здравоохранение и охрану окружающей среды. В этом году 22-25 января мировые лидеры в очередной раз собрались вместе, чтобы решить важнейшие глобальные экономические, политические, социальные вопросы для улучшения жизни на планете.