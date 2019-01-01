Госдолг Украины стремительно вырос - названа причина

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На официальном сайте Министерства финансов сообщается, что совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в декабре 2018 года вырос в долларовом эквиваленте на 4,77%, в гривневом — на 2,17%. Как объясняют эксперты, это произошло из-за последнего транша МВФ, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, по состоянию на 31 декабря 2018 года размер госдолга составил 78,32 млрд долларов.

В национальной валюте госдолг вырос на 46,15 млрд грн — до 2,169 трлн грн.

"Государственный долг в декабре увеличился на 0,8% — до 1,86 трлн грн (в долларах — на 3,36% — до 67,19 млрд долларов), при этом внешний сократился на 0,47% — до 1,099 трлн грн (в долларах вырос на 2,05% — до 39,71 млрд долларов). Гарантированный государством долг за декабрь вырос на 11,32% — до 308,13 млрд грн (в долларах — на 14,15%, до 11,13 млрд долларов), в том числе внешний — на 12,22%, до 297, 81 млрд грн (в долларах — на 15,07%, до 10,76 млрд долларов)", — сказано в сообщении.

Основная сумма госдолга (43,96%) номинирована в долларах США, еще 29,13% — в гривне, 16,59% — в специальных правах заимствования (валюта МВФ — ред), 9,21% — в евро. Кроме того, менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.

Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает долг, в декабре укрепился до 27,69 грн за доллар с 28,39 грн за доллар, или на 2,47%, тогда как в конце 2017 года он составил 28,07 грн за доллар.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в МВФ назвали рекордную сумму мирового долга — в 2018 году он достиг 184 трлн долларов.