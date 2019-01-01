"Как такое возможно ?!": Моника Беллуччи шокировала всех своих фанатов

"Как такое возможно ?!": Моника Беллуччи шокировала всех своих фанатов

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Моніка Беллуччі (фото — instagram.com)

Известная итальянская актриса и секс-символ целой эпохи Моника Беллуччи стала гостьей светского мероприятия, проходившего в Париже. 54-летняя красавица поразила всех гостей роскошным нарядом от люксового бренда, которое выбрала для званого ужина. Однако больше всего образ модели обсуждали в сети, передает ONLINE.UA.

Очаровательная Моника прибыла в Париж на Неделю моды в понедельник, 21 января. Актриса заметно похудела, поэтому позволяет себе выбирать наряды ,которые ярко подчеркивают ее стройную фигуру и в частности талию. Так, для выхода на светский ужин в столице Франции актриса выбрала роскошное силуэтное платье-пальто от Chanel. Элегантное черное платье с золотыми аристократическими аппликациями и пуговицами. Эффектный образ Моники Беллуччи дополнил клатч от Chanel и черные сапоги от Christian Louboutin на высоких каблуках.

"Как такое возможно?! Как можно в 54 года выглядеть на 34?! Это магия; эта женщина просто идеальна; не нужно завидовать — нужно работать и развиваться; она очень похудела — ей такая форма не идет; не верю своим глазам — это просто 20-летняя девочка; время не может забрать у нее шарм, красоту и идеальную фигуру", — пишут фанаты в комментариях к фото.

"Как такое возможно ?!": Моника Беллуччи шокировала всех своих фанатов (1)

"Как такое возможно ?!": Моника Беллуччи шокировала всех своих фанатов (2)

"Как такое возможно ?!": Моника Беллуччи шокировала всех своих фанатов (3)

Как сообщал ONLINE.UA, главная красавица итальянского кинематографа Моника Беллуччи впервые попала в объективы папарацци со своим новым бойфрендом, который моложе нее на 18 лет. Фото за считанные часы стало хитом сети, ведь известная актриса довольно долго не афишировала свою личную жизнь.

Источник: ONLINE.UA Теги: Моника Беллуччи, Италия, фигура, фанати
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