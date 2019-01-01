"Немедленно!": генсек НАТО обратился к РФ с жестким требованием по Украине

Єнс Столтенберг (фото — flickr.com)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг от имени НАТО вновь призвал Россию немедленно освободить захваченных в ноябре украинских моряков и корабли, передает ONLINE.UA со ссылкой на его официальное заявление по результатам заседания совета Россия-НАТО.

Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что Украина – среди тех вопросов, в которых у НАТО с Россией сохраняются фундаментальные разногласия.

"Но именно поэтому важно говорить. Чтобы решить проблемы, повысить предсказуемость и уменьшить риски", — заявил Столтенберг.

Генсек Альянса подчеркнул, что начиная с 2014 года Украина является первым вопросом повестки дня в отношениях с Россией.

"Мы обсуждали обострение напряженности в Азовском море и вокруг него, а также ситуацию с безопасностью на востоке Украины. Союзники четко заявили, что не признают и не будут признавать незаконную аннексию Крыма. И они призвали Россию немедленно освободить моряков и корабли, захваченные в ноябре", — подчеркнул генсек НАТО.

Напомним, в феврале министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят вопрос о введении новых санкций против России из-за противостояния с Украиной в Азовском море.