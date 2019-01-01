Голливудские страсти: как Дженнифер Энистон отреагировала на новый роман Брэда Питта

Голливудские страсти: как Дженнифер Энистон отреагировала на новый роман Брэда Питта

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Дженніфер Еністон (фото — flickr.com)

Известная голливудская актриса Дженнифер Энистон впервые прокомментировала слухи о бурном романе ее бывшего, красавца Брэда Питта, с коллегой по цеху — Шарлиз Терон. Стоит отметить, что Джен и Брэд разорвали свои отношения еще 13 лет назад, передает ONLINE.UA со ссылкой Hollywood Life.

Голливудские страсти: как Дженнифер Энистон отреагировала на новый роман Брэда Питта (1)

К сожалению, звезда не оправдала ожиданий западных таблоидов, ведь, по словам инсайдеров, она уже давно не следит за личной жизнью Брэда Питта, поэтому ей безразлично, кто стал новой пассией мужчины. Своим друзьям красавица заявила, что ее не интересует новый роман Брэда.

"Джен совсем не беспокоят новости о его романе с Шарлиз Терон. Она движется вперед и не уделяет внимания ни одному из своих бывших. Их любовь закончилась давно", – рассказал инсайдер.

Кроме этого, источники отметили, что Дженнифер Энистон полностью сосредоточена на своей карьере. Звезда завершает съемки в нескольких фильмах и уделяет много внимания новому телевизионному проекту, который может повторить успех сериала "Друзья".

Голливудские страсти: как Дженнифер Энистон отреагировала на новый роман Брэда Питта (2)

Как сообщал ONLINE.UA, популярная голливудская актриса Дженнифер Энистон в 49 лет не устает удивлять своих фанатов роскошной фигурой и соблазнительными образами. Некоторые поклонники убеждены, что эта звезда будет оставаться молодой и красивой еще ближайшие 20 лет.

Источник: ONLINE.UA Теги: Дженнифер Энистон, Брэд Питт, Шарлиз Терон, роман
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