Это произошло: парламент Греции одобрил историческое соглашение об изменении названия Македонии

Греческий парламент ратифицировал соглашение с Македонией об изменении названия последней. Теперь страна будет называться Республика Северная Македония. Отмечается, что за поддержку соглашения проголосовали 153 депутатов, против — 146, передает ONLINE.UA со ссылкой на Ekathimerini.
Также сообщается, что члены ультраправой партии "Золотой рассвет" пытались сорвать процедуру голосования.
Указано, что македонские депутаты уже одобрили сделку. В обмен на отказ Македонии от старого названия и переименования Афины пообещали снять вето на желание Скопье присоединиться к НАТО и Европейскому Союзу.