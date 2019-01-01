Это произошло: парламент Греции одобрил историческое соглашение об изменении названия Македонии

Это произошло: парламент Греции одобрил историческое соглашение об изменении названия Македонии

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Фото: pixabay.com

Греческий парламент ратифицировал соглашение с Македонией об изменении названия последней. Теперь страна будет называться Республика Северная Македония. Отмечается, что за поддержку соглашения проголосовали 153 депутатов, против — 146, передает ONLINE.UA со ссылкой на Ekathimerini.

Также сообщается, что члены ультраправой партии "Золотой рассвет" пытались сорвать процедуру голосования.

Указано, что македонские депутаты уже одобрили сделку. В обмен на отказ Македонии от старого названия и переименования Афины пообещали снять вето на желание Скопье присоединиться к НАТО и Европейскому Союзу. 

"Вступление в силу соглашения положит конец одному из самых продолжительных в мире дипломатических споров, который началась почти три десятилетия назад с провозглашения Македонией независимости. С 1991 года Афины отрицали, что Македония имеет право носить свое название, поскольку Греция имеет одноименную провинцию, которая в давние времена была колыбелью империи Александра Македонского", — сказано в сообщении.
Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможности начала переговоров с Македонией о вступлении в Североатлантический альянс.
Как сообщал ONLINE.UA, 17 июня в столице Македонии состоялась масштабная акция протеста против подписанного с Грецией соглашения по новой названия бывшей югославской республики.
Источник: ONLINE.UA Теги: Македония, название, Греция, Республика Северная Македония
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