"Путин и туда может пойти": эксперт сделал неутешительный прогноз

Украинский дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара считает, что в Венесуэле не государственный переворот, а политическая борьба не политическими методами. Чем закончится – неизвестно. Но эта страна важна для США, а также для Китая и России, которая может предоставить Венесуэле военную поддержку, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

По словам эксперта, последние 10-15 лет Венесуэла была лидером по покупке вооружения во всей Латинской Америке.

"Сначала Россия была крупнейшим поставщиком оружия в Венесуэлу. Но последние несколько лет пальму первенства взял Китай. Через Венесуэлу Китай расширяет свое присутствие в Латинской Америке. И это не может не беспокоить США. Россия для США – тактический противник, а вот Китай – стратегический", — говорит Хара.

Кроме того, он отметил, что Венесуэлу активно поддерживает Россия в финансовом плане, но еще больше Китай. Инвестиции КНР составляют 63 миллиарда долларов. Российские инвестиции – порядка 7 миллиардов. И Путин пообещал Мадуро еще шесть миллиардов в нефтедобывающую отрасль.

"Чем закончится противостояние в Венесуэле – не известно. Но учитывая российские инвестиции и желание Кремля быть геополитическим игроком, Путин может предоставить Мадуро военную помощь. США к этому не готовы и не станут вмешиваться в военном плане. Возможные санкции. США покупают большую часть нефти Венесуэлы и санкции приведут к тому, что страна в экономическом плане исчезнет", — пояснил эксперт.

Как сообщал ONLINE.UA, турецкий лидер Тайип Эрдоган позвонил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, чтобы предложить ему поддержку, и сказал, что он был шокирован решением Вашингтона поддержать лидера оппозиции в качестве временного президента страны.