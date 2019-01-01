"Путин и туда может пойти": эксперт сделал неутешительный прогноз

"Путин и туда может пойти": эксперт сделал неутешительный прогноз

  |  Политика   |   Читати українською
Володимир Путін (фото — twitter.com)

Украинский дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара считает, что в Венесуэле не государственный переворот, а политическая борьба не политическими методами. Чем закончится – неизвестно. Но эта страна важна для США, а также для Китая и России, которая может предоставить Венесуэле военную поддержку, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

По словам эксперта, последние 10-15 лет Венесуэла была лидером по покупке вооружения во всей Латинской Америке.

"Сначала Россия была крупнейшим поставщиком оружия в Венесуэлу. Но последние несколько лет пальму первенства взял Китай. Через Венесуэлу Китай расширяет свое присутствие в Латинской Америке. И это не может не беспокоить США. Россия для США – тактический противник, а вот Китай – стратегический", — говорит Хара.

Кроме того, он отметил, что Венесуэлу активно поддерживает Россия в финансовом плане, но еще больше Китай. Инвестиции КНР составляют 63 миллиарда долларов. Российские инвестиции – порядка 7 миллиардов. И Путин пообещал Мадуро еще шесть миллиардов в нефтедобывающую отрасль.

"Чем закончится противостояние в Венесуэле – не известно. Но учитывая российские инвестиции и желание Кремля быть геополитическим игроком, Путин может предоставить Мадуро военную помощь. США к этому не готовы и не станут вмешиваться в военном плане. Возможные санкции. США покупают большую часть нефти Венесуэлы и санкции приведут к тому, что страна в экономическом плане исчезнет", — пояснил эксперт.

Как сообщал ONLINE.UA, турецкий лидер Тайип Эрдоган позвонил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, чтобы предложить ему поддержку, и сказал, что он был шокирован решением Вашингтона поддержать лидера оппозиции в качестве временного президента страны.

Источник: 24 Канал Теги: Владимир Путин, РФ, Венесуэла
Новости других СМИ
"Россия разработала и разворачивает новые ракеты": в НАТО выступили с резонансным заявлением
"Россия разработала и разворачивает новые ...
США готовят мощный удар после агрессии России в Черном море: детали
США готовят мощный удар после агрессии России в...
"Немедленно!": генсек НАТО обратился к РФ с жестким требованием по Украине
"Немедленно!": генсек НАТО обратился ...
Госдолг Украины стремительно вырос - названа причина
Госдолг Украины стремительно вырос - названа пр...
"ПАСЕ сделала контрольный в Россию": пришли хорошие новости с ЕС
"ПАСЕ сделала контрольный в Россию": ...
Жириновского заподозрили в посягательстве на Украину
Жириновского заподозрили в посягательстве на Ук...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги