"Россия разработала и разворачивает новые ракеты": в НАТО выступили с резонансным заявлением

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Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО ответит "надежным сдерживанием и защитой", если Россия продолжит нарушать Договор о ликвидации ракет среднего и малого радиуса действия, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Politico.

"Мы будем принимать взвешенные, пропорциональные и оборонные решения. Если мы позволим России (продолжать нарушать договор — ред.) без каких-либо последствий, это подорвет уважение не только к Договору, но ко всем другим соглашениям о контроле над вооружениями", — сказал генсек.

Он подчеркнул, что Россия "разработала и развертывает новые ракеты", которые являются "мобильными, трудно обнаруживаются, способными нести ядерный заряд" и могут достичь европейских городов, "почти не оставив времени на предупреждение".

По его словам, это также означает, что порог для любого использования ядерного оружия в конфликте "снижается".

"Я твердо верю в диалог с Россией, особенно когда вокруг тяжелые времена, как сейчас. И тогда это еще важнее, что мы садимся и пытаемся найти политические решения, потому что мы не хотим новой гонки вооружений. Не хотим новой холодной войны", — сказал он.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия разместила ракеты и пусковые установки "Искандер" вблизи границы с Украиной.