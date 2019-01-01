Падение короля: почему Криштиану Роналду могут лишить престижных наград

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза заявил, что всемирно известный футболист Криштиану Роналду может быть лишен государственных наград. Легендарный игрок может остаться без наград из-за уклонения от уплаты налогов в Испании, передает ONLINE.UA со ссылкой на AFP.

Как известно, Роналду был награжден орденом Большого креста за заслуги перед Португалией в 2016 году после победы на чемпионате Европы. Кроме того, у него есть медаль за заслуги перед родным островом Мадейра.

"Закон очень простой: канцлер, который занимается орденами, должен решить, следует ли лишить Роналду награды после инцидента. Мы должны позволить тем, у кого есть нужные полномочия, решать – применим ли закон в этом случае", — заявил президент Португалии.

Напомним, ранее экс-нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду перешел в футбольный клуб "Ювентус". Известный футболист объяснил свое решение желанием начать новый этап в жизни.

"Я много размышлял и пришел к выводу, что для меня пришло время для нового цикла. Я иду, но эта футболка, эта эмблема и Сантьяго Бернабеу всегда будут для меня родными, куда бы я не пошел", — написал Роналду.

Как сообщал ONLINE.UA, компания Facebook намерена снять документальный сериал про известного футболиста Криштиану Роналду.