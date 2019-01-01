Падение короля: почему Криштиану Роналду могут лишить престижных наград

Падение короля: почему Криштиану Роналду могут лишить престижных наград

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Кріштіану Роналду (фото — flickr.com)

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза заявил, что всемирно известный футболист Криштиану Роналду может быть лишен государственных наград. Легендарный игрок может остаться без наград из-за уклонения от уплаты налогов в Испании, передает ONLINE.UA со ссылкой на AFP.

Как известно, Роналду был награжден орденом Большого креста за заслуги перед Португалией в 2016 году после победы на чемпионате Европы. Кроме того, у него есть медаль за заслуги перед родным островом Мадейра.

"Закон очень простой: канцлер, который занимается орденами, должен решить, следует ли лишить Роналду награды после инцидента. Мы должны позволить тем, у кого есть нужные полномочия, решать – применим ли закон в этом случае", — заявил президент Португалии.

Напомним, ранее экс-нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду перешел в футбольный клуб "Ювентус". Известный футболист объяснил свое решение желанием начать новый этап в жизни.

"Я много размышлял и пришел к выводу, что для меня пришло время для нового цикла. Я иду, но эта футболка, эта эмблема и Сантьяго Бернабеу всегда будут для меня родными, куда бы я не пошел", — написал Роналду.

Как сообщал ONLINE.UA, компания Facebook намерена снять документальный сериал про известного футболиста Криштиану Роналду.

Источник: ONLINE.UA Теги: Криштиану Роналду, награды, футбол, налоги, суд
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