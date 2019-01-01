У Порошенко наконец-то прокомментировали приговор Януковичу

Віктор Янукович (фото з відкритих джерел)

Представительница украинского лидера в Верховной Раде Ирина Луценко считает, что бывший президент Виктор Янукович получил довольно легкий приговор. Об этом она заявила в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.

"Для меня, как политика и гражданина Украины, был неожиданностью такой довольно легкий приговор, который объявил украинский суд преступнику Януковичу", — говорит Луценко.

Депутат отметила, что ожидала более сурового приговора.

"Генеральная прокуратура уже заявила о том, что она не согласна с приговором, она будет подавать апелляцию, дополнительно доказывать суду, что те доказательства и те статьи, по которым прокуратура обвиняла преступника Януковича, должны быть доказаны, они являются обоснованными, и доказать уже в апелляционной инстанции и другие преступления, которые совершил преступник Янукович", — сказала Луценко.

Кроме того, она надеется, что в украинских судах будут рассматриваться и другие судебные иски, и другие обвинения" в адрес Януковича.