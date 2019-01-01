Это произошло поздно ночью: Илон Маск шокировал своих подчиненных новой выходкой

Ілон Маск (фото — flickr.com)

Глава компании Tesla Илон Маск не устает удивлять родственников, коллег и общественность все новыми и новыми неожиданными выходками. На этот раз гениальный изобретатель-трудоголик разослал работника письмо на электронные почты в 1:20 ночи, передает ONLINE.UA со ссылкой на inc.com.

В письме Маск перечислил главные достижения компании за последние несколько лет.В этом же сообщении он сказал об увольнении некоторых работников – всего 7% от всего штата. Остальных призвал работать гораздо больше, чем другие производители автомобилей, чтобы их компания выдерживала конкуренцию.

"Есть много компаний, которые могут предложить лучший баланс между работой и личной жизнью, поскольку они являются большими или же работают в отраслях, которые не являются в такой жесткой конкуренции", – пояснил позицию Маск.

Стоит отметить, что на данный момент главный вызов для Tesla – сделать электрокары и батареи конкурентными для тех, что работают на топливе, ведь электрокары все еще слишком дорогие для большинства людей.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что известный американский предприниматель, основатель Tesla Илон Маск придумал для своего напитка название Teslaquila, однако этот бренд не хотят регистрировать из-за мексиканских регуляторов.