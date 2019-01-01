На Донбассе прошли ожесточенные бои: ВСУ понесли потери, но дали мощный отпор врагу

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Боевики усилили наступление на Донбассе. Они продолжают устраивать преступные провокации на всех направлениях, нарушая режим прекращения огня. Украинские защитники уверенно держат оборону и дают мощный отпор врагу. По данным разведки, в ходе боев было уничтожено четверых и ранено пятерых боевиков.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

25 января боевики из ПТРК, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били в районе Катериновки, вблизи Широкино и Марьинки, из стрелкового оружия они вели огонь в районе Опытного и Невельского. Под вражеский огонь попали также защитники Станицы Луганской и Желтого. Там враг устроил провокации из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. В ходе боевых действий ВСУ понесли потери — один украинский военный погиб, еще четверо получили ранения.

"В ответ на провокации противника подразделения ООС применяли огневые средства. В ходе контраснайперской борьбы украинский снайпер прекратил деятельность российского наемника. Также уничтожена БМП-1 российско-оккупационных войск", — говорится в сводке ООС.

С начала 26 января боевики огонь не открывали. В штабе ООС подчеркнули, что ВСУ уверенно контролируют ситуацию на линии соприкосновения, придерживаясь условий прекращения огня.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее командующий ООС Сергей Наев заявил, что Россия втрое усилила разведку на Донбассе. По его мнению, РФ готовится к полномасштабному наступлению на Украину.