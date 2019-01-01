Трамп завершил рекордный шатдаун в США, но временно

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Американский глава Дональд Трамп подписал законопроект о временном прекращении шатдауна в США, который стал рекордным по продолжительности. Но в этом документе предусматривается выделение бюджетных средств для восстановления работы федерального правительства только до 15 февраля, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Законопроект о временном завершении шатдауна в США единогласно одобрили в Сенате и Палате представителей. Теперь работа всех министерств будет формально восстановлена, а госслужащим будет выплачена зарплата.

Следует отметить, что законопроект о завершении шатдауна в США Трамп подписал при закрытых дверях. Это решение он реализовал в течение несколкьих часов. При этом окончательный вариант бюджета США так пока и не приняли в Сенате — республиканцы по-прежнему настаивают на выделении 5,7 млрд долларов на строительство стены с Мексикой, с чем не согласны демократы.

Перед пописанием законопроекта о завершении шатдауна в США Трамп написал в соцсети, что принятие временного бюджета не является уступкой демократам, а говорит лишь об уважительном отношении к госслужащим, которые были вынуждены 35 дней работать бесплатно или были отправлены в неоплачиваемые отпуска.

Он также написал, что достиг компромисса с Сенатом и Палатой представителей, который позволит прекратить шатдаун, но при этом дал понять, что не отказывается от идеи построить стену на границе с Мексикой. Позже это намерение Трампа подтвердила официальный представитель администрации президента США Сара Сандерс.

"Через 21 день президент приступит к строительству стены, с демократами или без них. Единственный неразрешенный вопрос — хотят ли демократы получить что-то или ничего", — написала Сандерс в соцсети.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Трамп предложил компромисс демократам, направленный на завершение шатдауна в США. Он согласился пойти на уступки по вопросу детей нелегальных мигрантов, но это предложение в Демократической партии назвали неприемлемым.