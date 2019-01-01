Протесты в Венесуэле: Путин направил сотни наемников на защиту Мадуро

Фото: twitter.com

За последние несколько дней в Венесуэлу прибыли сотни представителей частных военных компаний РФ, в том числе и ЧВК "Вагнер". Их цель — охрана и защита венесуэльского президента Николаса Мадуро от протестующих и оппозиции.

Журналистам о прибытии российских наемников в Венесуэлу рассказали сразу два источника, близких к российским ЧВК, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

Один из источников уточнил, что Путин начал направлять "вагнеровцев" в Венесуэлу еще в мае 2018 года перед президентскими выборами. Но после возникновения масштабных протестов в этой стране, туда были срочно направлены новые группы.

"Евгений Шабаев, лидер местного отдела военизированной казачьей группы со связями с российскими военными подрядчиками, заявил, что слышал, что количество российских подрядчиков в Венесуэле может составлять около 400 человек", — пишет агентство.

По словам Шабаева, российские "ихтамнеты" вылетели в страну с Кубы за сутки-двое до того, как председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы, чтобы обеспечить независимую охрану Мадуро и недопустить захвата власти.

Российское Минобороны не ответило на запрос агентства о переброске "вагнеровцев" в Венесуэлу. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что "не имеет такой информации".

Напомним, масштабные протесты в Венесуэле начались 23 января, спустя две недели после инаугурации Николаса Мадуро, легитимность победы на выборах которого не признали в США, Канаде и большинстве стран Евросоюза. Лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны, а пардамент Венесуэлы назвал Мадуро "узурпатором". Тысячи людей вышли на улицы с требованием убираться из власти Николаса Мадуро, который начал прикрываться армией. В ходе столкновений протестантов и военных уже погибли более 20 человек.

Следует добавить, что у Путина обвинили Вашингтон в ситуации, которая возникла в Венесуэле. В частности, в МИД РФ заявили, что "США пытаются провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств". В российском дипломатическом ведомстве не исключили вооруженное вмешательство извне.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинский дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара считает, что в Венесуэле не государственный переворот, а политическая борьба не политическими методами. Чем закончится – неизвестно. Но эта страна важна для США, а также для Китая и России, которая может предоставить Венесуэле военную поддержку.