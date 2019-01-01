Военное положение в Украине: Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО

Военное положение в Украине: Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО

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Петро Порошенко (фото — commons.wikimedia.org)

Украинский глава Петр Порошенко подписал указ о введении в действие секретного решения СНБО по итогам военного положения в Украине, которое было принято 26 декабря 2018 года.

Соответствующий документ Порошенко подписал 25 января 2019 года, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу украинского главы.

Военное положение в Украине: Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО (1)

В указе не раскрыты детали решения СНБО "Об итогах введения военного положения в Украине", которое засекречено. В документе, который вступил в силу со дня подписания, говорится, что контроль за его выполнением возлагается на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

Напомним, военное положение в Украине вводилось на 30 дней — с 26 ноября по 26 декабря 2018 года. Оно действовало в десяти областях Украины, а именно в Луганской, Донецкой, Сумской, Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Винницкой, Черниговской, Харьковской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории. Военное положение в Украине ввели после того, как 25 ноября Россия незаконно захватила украинские военные катера и буксир в Керченском проливе, в результате чего 24 украинских военнослужащих попали в плен.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Минобороны Украины пояснили, зачем Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Петр Порошенко, решение, воєнний стан, указ
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