Вслед за Путиным: Лукашенко лично заверил Мадуро в поддержке

Вслед за Путиным: Лукашенко лично заверил Мадуро в поддержке

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Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

Белорусский глава Александр Лукашенко вслед за российским лидером Владимиром Путиным выразил личную поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Он осудил "внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства" и уверил, что Минск тщательно следит за ситуацией в Венесуэле.

Об этом Лукашенко заявил в телефонном разговоре с Мадуро, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Беларусь последовательно выступает за мирное урегулирование внутренней ситуации в Венесуэле исключительно в рамках правового поля и Конституции страны. Категорически не поддерживаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства, в том числе направленное на дестабилизацию ситуации в стране", — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский президент заверил Мадуро, что он всегда может рассчитывать на поддержку Минска. Ранее поддержку венесуэльскому лидеру выразил президент России Владимир Путин. В телефонном разговоре с Мадуро он заявил, что считает политическую ситуацию в Венесуэле "спровоцированной извне".

В МИД РФ при этом открыто обвиняют США в ситуации, которая возникла в Венесуэле. Там считают, что "Вашингтон пытается ввести прямое управление в этой стране".

"Это попытка Вашингтона ввести прямое управление политической ситуацией в Венесуэле, которую американский истеблишмент рассматривает как своего будущего регионального вассала. В Ираке демократию "восстановили", в Ливии тоже, в Сирии не смогли, а вернее им не дали. Теперь Венесуэла", — написала в соцсети официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала назначение специального представителя США по "восстановлению демократии" в Венесуэле, о чем ранее сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

Напомним, 23 января на фоне массовых протестов спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, Канада, Грузия, Бразилия и еще ряд стран. Также Вашингтон назначил бывшего дипломата Эллиота Абрамса ответственным за Венесуэлу в Госдепартаменте США. В ответ Мадуро разорвал дипотношения с США, дав американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин направил сотни наемников в Венесуэлу на защиту Мадуро.

Источник: ONLINE.UA Теги: Александр Лукашенко, Беларусь, Венесуэла, Николас Мадуро, протесты, поддержка
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