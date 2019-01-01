По всей строгости: женщине, призывавшей Путина ввести войска в Австрию, дали 14 лет тюрьмы

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Австрийка Моника Унгер, которая является лидером подпольной радикальной организации Staatenbund Osterreich (Конфедерация Австрии), сядет в тюрьму на 14 лет. Такой приговор был вынесен ей за обращение к Путину с призывом ввести российские войска в Австрию и передать ей власть в стране.

О решении криминального суда в Граце сообщает Укринформ, передает ONLINE.UA.

Уточняется, что по делу о госизмене вместе с самозваной "президенткой" Моникой Унгер проходили еще 14 человек. Ее "заместитель", бывший полицейский, был приговорен к 10 годам тюрьмы, остальные проведут в тюрьме от 9 месяцев до 3 лет.

Моника Унгер (фото — скриншот видео)

В ходе судебного заседания судья подчеркнул, что приговор Унгер, которая отрицала легитимность существования австрийского государства и его законов, должен сигнализировать, что преступления против государства будут наказываться со всей строгостью.

Напомним, Унгер основала подпольную радикальную организацию "Staatenbund Osterreich" в 2015 году. Ее и еще 26 человек задержали в 2017 году по подозрению в госизмене. По данным прокуратуры, Унгер планировала создать "переходное правительство" при помощи военных, а также захватить суд в Граце, чтобы устроить там "народное правосудие".